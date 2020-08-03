شكرا لقرائتكم خبر عن زياش يغير أسلوب أياكس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال إيريك تن هاج مدرب أياكس أمستردام إن فريقه يحتاج إلى تغيير أسلوب لعبه بعد انتقال حكيم زياش إلى تشيلسي وإمكانية رحيل عدد يصل إلى ستة لاعبين قبل انطلاق الموسم في الدوري الهولندي لكرة القدم.

وقال تن هاج: «إذا خسرت لاعبين لديهم تأثير كبير في الأداء، فإن الأسلوب سيتغير، يفتقر الفريق لإمكانات محددة، لكن بكل تأكيد يبقى الهدف دون تغيير».

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