كيريوس يغيب عن «فلاشينج ميدوز»

أعلن الأسترالي نيك كيريوس، أنه لن يشارك في بطولة فلاشينج ميدوز، إحدى البطولات الأربع الكبرى في التنس والتي تنطلق أواخر الشهر الجاري، من أجل «مئات آلاف الأمريكيين الذين فقدوا حياتهم» بسبب فيروس كورونا المستجد.وقال كيريوس في شريط فيديو نشره عبر حسابه على موقع «تويتر»: «انسحب من أجل الناس، من أجل مواطني الأستراليين، من أجل مئات الآلاف من الأمريكيين الذين فقدوا حياتهم، من أجلكم جميعاً».