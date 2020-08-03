شتوتجارت مستعد لبيع هدافه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سفين ميسلينتات المدير الرياضي لنادي شتوتجارت الصاعد لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إن ناديه مستعد للتخلي عن هدافه الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس إذا ما حصل على المقابل المادي المناسب.

وأحرز المهاجم الأرجنتيني الدولي (22 عاماً) 14 هدفاً خلال 27 مباراة في دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي عندما ساعد الفريق على العودة لدوري الأضواء المحلي من جديد.

وقال ميسلينتات في تصريحات تلفزيونية «الكل يحتاجون إلى إيرادات في زمن فيروس كورونا. إذا ما جاء طرف ما إلينا وعرض علينا مبلغاً لا يمكن منطقياً رفضه في الوقت الحالي فإننا سنبيع اللاعب وسنقوم بتطوير أو شراء بديل له».

وفي الشهر الماضي قال جونزاليس الذي انضم إلى شتوتجارت بناء على عقد لمدة خمسة أعوام في 2018 إنه أبلغ النادي برغبته في الرحيل.

وكشفت تقارير عن رغبة عدد من أندية الدوري الانجليزي الممتاز في الحصول على خدماته.