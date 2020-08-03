شكرا لقرائتكم خبر عن أنتويرب بطل كأس بلجيكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق أنتويرب لقب كأس بلجيكا في كرة القدم بفوزه بنتيجة 1-صفر على بروج، في أول مباراة تنافسية في البلاد منذ توقف المنافسات إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.
وحقق أنتويرب لقب الكأس للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ عام 1992 ويبلغ منافسات الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الموسم المقبل.
واتخذت رابطة الدوري البلجيكي «برو ليج» في 15 مايو/ أيار الماضي قرار إنهاء الموسم بشكل مبكر وتتويج بروج باللقب بما أنه كان متصدراً بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه قبل توقف البطولة.
وأقر مجلس إدارة رابطة كرة القدم في بلجيكا الجمعة بالإجماع انطلاق موسم 2020-2021 من الدوري المحلي وراء أبواب موصدة في 8 أغسطس/ آب الحالي.
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