بطولة الأردن تستأنف الاثنين دون جمهور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستأنف الاثنين منافسات الدوري الأردني لكرة القدم بعد توقف دام خمسة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، إثر إقامة المرحلة الأولى.

وانطلق الدوري مطلع مارس، لكن المنافسات علّقت لأسبوعين بعد المرحلة الأولى في انتظار اتفاق بشأن مطالب مالية للأندية، قبل أن يحول تفشي وباء «كوفيد-19» دون استكماله.

وتستكمل الأندية الـ12 المشاركة في الدوري، التنافس على اللقب في غياب المشجعين ووفق إجراءات احترازية صارمة اتخذها الاتحاد المحلي للعبة، وصادقت عليها لجنة الأوبئة المختصة بإدارة ملف «كوفيد-19» في الأردن.

وتنطلق المرحلة الثانية الاثنين باستضافة الوحدات لنظيره السلط على استاد عمان الدولي، فيما يشهد استاد الحسن بإربد لقاء الرمثا مع الأهلي.

ويتصدر الوحدات الترتيب بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن الصريح وسحاب ومعان، أمام الحسين والجزيرة والفيصلي والرمثا بنقطة واحدة، والبقعة والسلط وشباب الأردن والأهلي دون نقاط.

ويحمل الفيصلي، بطل الموسم الماضي، الرقم القياسي في عدد الألقاب (34 مرة)، يليه الوحدات (16 مرة).