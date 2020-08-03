أبرز الغائبين عن استئناف الدوري السعودي

لم يعد يفصلنا عن استئناف عجلة الدوري السعودي للمحترفين غير أقل من 72 ساعة، حيث تعود البطولة الأقوى مجدداً لعرض إثارتها بين 16 فريقاً سيتنافسون في الجولات الثماني المتبقية لتحديد الرسم النهائي لجدول الدوري.

وبينما بات اللقب شبه محصور بين قطبي الرياض (النصر والهلال) اللذين ينتظرهما لقاء مرتقب مساء الأربعاء، فإن الصراع على مقعد آسيا المؤكد ومقعد الملحق سيكون شديداً، بين الوحدة والأهلي والفيصلي والتعاون والرائد وحتى الشباب.

وفي المراكز المتأخرة يخوض اتحاد جدة حملة الهروب من شبح الهبوط للموسم الثالث توالياً، إلى جانب فرق العدالة وضمك والحزم والفتح، والخطر ليس بعيداً عن الاتفاق والفيحاء وأبها، التي عليها الحذر في الجولات القادمة.

ومع عودة الدوري سُجلت غيابات للاعبين رفضوا تمديد عقودهم وإعاراتهم، إما طوعاً أو لمسائل خلافية على الصعيد المالي، وأبرز الغيابات التي ستكون في المباريات القادمة، غياب الرأس أخضري تفاريس ديجانيني عن الأهلي، بعد تقدمه بطلب فسخ العقد، مستغلاً وجود مستحقات متأخرة، إلى جانب الجزائري يوسف البلايلي (تأخر في الوصول)، ويفتقد التعاون لهدافه تاوامبا (لعدم التمديد)، وبنفس السيناريو عبد المجيد السواط الذي رحل إلى الاتحاد، كما يغيب عن الشباب متعب المفرج الذي رفض ناديه الهلال، تمديد الإعارة. وبنفس الطريقة، يغيب أحمد مصطفى عن العدالة بعد عودته للدوري البلجيكي، وسيكون الاتفاق والفيحاء من دون المغربي وليد ازارو، والأردني عامر شفيع، بعد رفض الثنائي تمديد عقديهما.