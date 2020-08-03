شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يضم مايكون للتشكيلة الأساسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

قرر البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي ضم المدافع البرازيلي مايكون بيريرا إلى التشكيلة الأساسية لأصفر الرياض عندما يستقبل غريمه الهلال الأربعاء في قمة مرتقبة لحساب الجولة 23 من دوري المحترفين السعودي العائد بعد توقف دام أكثر من 5 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونجح النصر أخيراً في شراء عقد مايكون (31 عاماً) من جلطة سراي التركي نظير 1.5 مليون يورو بعد جولة مفاوضات طويلة انتهت الجمعة الماضي.

ويعول فيتوريا على مايكون (رغم غيابه عن التدريبات خلال الأسابيع الماضية) لقيادة دفاعه الذي يفتقد لخدمات الدولي السعودي عبد الله مادو بسبب الإصابة.

وكان المدافع البرازيلي قد ساعد النصر في الموسم الماضي للفوز بلقب الدوري بعد منافسة شرسة مع الهلال وحقق بعد ذلك كأس السوبر بعد الفوز على التعاون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيتوريا يضم مايكون للتشكيلة الأساسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.