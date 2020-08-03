دبا الفجيرة يكتفي بمعسكر داخلي ويدشن تدريباته الاثنين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر
يدشن نادي دبا الفجيرة تدريباته الجماعية الاثنين، بقيادة المدرب المصري طارق السيد الذي تم التعاقد معه مؤخراً لقيادة «النواخذة» في الموسم الجديد. وأجرى الفريق الدباوي الأحد، الفحوص الطبية اللازمة للاعبين والجهازين الفني والإداري، مع استكمال كافة الإجراءات الاحترازية عبر تركيب بوابة التعقيم الذاتي وتجهيز أكثر من غرفة لتبديل الملابس.
وأكد راشد بن عبود المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة، حرص إدارة النادي على توفير كافة الاحتياجات اللازمة ومعينات النجاح، من أجل تقديم موسم مثالي يحقق تطلعات الجماهير الدباوية في عودة الفريق إلى مصاف أندية دوري الخليج العربي، مشيداً بالتعاقدات الجديدة التي أنجزها النادي عبر استقدام أكثر من 7 لاعبين، أبرزهم المهاجم البرازايلي برونو موراليس، الذي سبقت له المشاركة مع دبا في دوري المحترفين، فضلاً عن عدد من العناصر المحلية، لافتاً إلى أن دبا سيكتفي بمعسكر داخلي في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.
يذكر أن لجنة المسابقات اعتمدت 25 سبتمبر المقبل، موعداً لانطلاقة موسم أندية الهواة عبر التصفيات التمهيدية لمسابقة كأس رئيس الدولة.
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