شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أبوظبي يكرم مدرب الدراجات عبدالله سويدان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عبدالله سويدان المحاضر الدولي والمدير الفني لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية والمدرب العام السابق لمنتخبات الدولة في رياضة الدراجات، وذلك بعد مشاركته الإيجابية والمميزة في إدارته ورشة العمل التي نظمها المجلس مؤخراً «عن بُعد» تحت عنوان «لماذا رياضة الدراجات الهوائية؟» ضمن سلسلة المحاضرات التي ينظمها المجلس ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي الرياضي.

وشملت محاور ورشة العمل عدة موضوعات أبرزها: أهمية ممارسة رياضة الدراجات، كيفية اختيار الدراجة المناسبة، الأدوات اللازمة التي يجب على الدراج استخدامها، وأهم قواعد وشروط التدريب الصحيح للمبتدئين.

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