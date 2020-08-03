شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 2/8/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزهاتأجيل عودة بن شرقى وأوناجم للقاهرة 48 ساعة بسبب عطلة عيد الأضحى ، وكارتيرون يرسم خطة مواجهة المصرى فى تدريبات الزمالك بـ"برج العرب"، والأهلى يوضح موقفه من عودة كهربا للدورى السعودى، وأسوان يدعو عموميته للانعقاد ويفتح باب الترشح على المقعد الشاغر بمجلس الإدارة.

تأجيل عودة بن شرقى وأوناجم للقاهرة 48 ساعة بسبب عطلة عيد الأضحى

تقرر تأجيل وصول الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الزمالك، إلى القاهرة لمدة ٤٨ ساعة قادمين من المغرب بسبب عدم اكتمال إجراءات العودة.

كارتيرون يرسم خطة مواجهة المصرى فى تدريبات الزمالك بـ"برج العرب"

يواصل الزمالك، تدريباته تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، اليوم، الأحد، في معسكر الفريق المقام في مدينة برج العرب بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى، في المباراة التي ستقام يوم الخميس المقبل، في بطولة الدورى الممتاز، حيث سيعمل كارتيرون المدير الفني للفريق على تطبيق خطة المباراة خلال التدريبات ومعالجة جميع الأخطاء التي ظهرت بالفريق خلال فترة التوقف الكروى والتي حرص كارتيرون على تسجيلها من خلال سلسلة المباريات الودية التي خاضها الفريق الأبيض أمام سموحة وبيراميدز ووادى دجلة وطنطا وطلائع الجيش، قبل إجازة عيد الأضحى المبارك التي حصل عليها اللاعبين أول أمس الجمعة، ثم عاد الفريق إلى تدريباته أمس السبت.

صور .. تراي ماتش ومران تكتيكي للأهلي بعد العودة من أجازه العيد

عاد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي للتدريبات اليوم الأحد بعد حصول الفريق على أجازه العيد لمدة 48 ساعة، وشهد المران تركيز السويسري رينيه فايلر على الجانب التكتيكي

إنبى يهزم المقاصة برباعية ودياً بعد هاتريك أحمد على استعدادا للأهلى

تغلب إنبى بقيادة حلمى طولان، على نظيره مصر للمقاصة، اليوم، الأحد، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة الودية التى جمعت الفريقان، استعدادا لعودة الدورى الممتاز حيث يستعد الفريق البترولى لمواجهة الأهلى، المقرر لها يوم الأحد المقبل، فى المسابقة المحلية، ويعد لقاء المقاصة بمثابة البروفة الأخيرة لإنبى قبل مواجهة الأهلى.

عماد فتحي يشارك في تدريبات المصري البورسعيدي بعد غياب 8 أشهر

شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والذي أقيم عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مشاركة عماد فتحي نجم خط وسط المصري وذلك للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر

أسوان يدعو عموميته للانعقاد ويفتح باب الترشح على المقعد الشاغر بمجلس الإدارة

دعا مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، جمعيته العمومية للإنعقاد 29 سبتمبر المقبل، لمناقشة بعض الأمور التي تخص النادي، بالإضافة إلى الإعلان عن فتح باب الترشح على المقعد الشاغر بمجلس الإدارة،

حمدي فتحي يخضع لمسحة جديدة لتحديد موقفه من تدريبات الأهلي

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سوف يخضع لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة.

الأهلى يوضح موقفه من عودة كهربا للدورى السعودى

أكد مسئولو النادي الأهلي موقفهم من السماح لمحمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق بالعودة للدوري السعودي، من خلال إعارته أو بيعه في الموسم الجديد، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال لأكثر من نادٍ سعودى خلال الساعات الماضية، واعترف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي بأنه كانت هناك رغبة فى السماح لكهربا بالخروج معاراً فى الموسم الجديد، حال تلقيه عرضاً مناسباً خارج مصر، خاصة أنه لم يكن لاعباً أساسياً ومحورياً فى تفكير السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق، وشدد المصدر فى الوقت ذاته على أن النظرة لكهربا تغيرت بشكل كبير مؤخراً، خاصة بعد تألقه فى المباريات الودية التى خاضها الأهلى أمام سموحة والجونة ليصبح واحداً من أهم اللاعبين الذين ينوى فايلر الاعتماد عليهم الفترة المقبلة.

اتحاد الكرة يقلص عدد اللاعبين الأجانب في الأندية إلي 3 الموسم بعد المقبل

استقر مسئولو اتحاد الكرة، علي تفعيل قرار تقليص اللاعبين الأجانب فى الموسم بعد المقبل 2021 -2022 ، بعد تأجيل القرار، ليصبح عدد اللاعبين الأجانب في صفوف كل ناد 3 لاعبين فقط، حيث كان من المقرر تفعيل القرار الموسم المقبل بناءً على الاتفاق مع الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، والتأكيد على ذلك فى لائحة القيد بالموسم الحالى.

انطلاق معسكر الحكام الواعدين اليوم تحت إشراف الفيفا

يبدأ اليوم، الأحد، معسكر الحكام الواعدين تحت إشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ولجنة الحكام الرئيسية بالجبلاية برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، على أن يستمر حتى يوم 6 أغسطس الجاري بنظام الـon line، ويضم المعسكر جميع حكام الجمهورية الواعدين.

آزارو يُجبر الأهلي على إغلاق ملف ميركاتو الصيف

أغلق مسئولو النادي الاهلي ملف تدعيم الفريق بصفقة أجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على الأقل خلال الفترة الحالية لعدة أسباب يأتي في مقدمتها عدم وجود مكان بالقائمة حالياً لضم لاعب أجنبي حيث يضم الأهلي ستة أجانب هم ، النيجيري جونيور أجاي والمالي آليو ديانج والسنغالي آليو بادجي والأنجولي جيرالدو والتونسي على معلول والمغربي وليد أزارو الذى فسخ عقده مؤخراً مع نادي الإتفاق السعودي ورفض تمديد الإعارة لنهاية الموسم الجاري بسبب خلافات مالية.

الأهلي يعلن تشكيل قطاع الناشئين الجديد الأربعاء المقبل

يعلن مسئولو النادى الأهلى تشكيل قطاع الناشئين الجديد الأربعاء المقبل، بعد انتهاء خالد بيبو مدير القطاع من إعداد التصور النهائى تمهيداً لعرضه على مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب لاعتماده بشكل رسمى، وبدء العمل فوراً على تطوير القطاع وإعادته لسابق عهده، من خلال توريد لاعبين بشكل مستمر لفريق الكرة الأول.