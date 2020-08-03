شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة كارتيرون مع ناشئين الزمالك فى معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، جلسة مع اللاعبين الناشئين المتواجدين فى معسكر الفريق الحالى ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادا لعودة المنافسات الرسمية وأولها الدورى الممتاز فى الشهر الحالى، وذلك بعدما تم تعليق منافساته منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

أكد كارتيرون فى حديثه مع اللاعبين ثقته فى قدراتهم، مشيدًا فى الوقت نفسه بالمستوى الذى ظهروا عليه خلال الفترة الماضية فى التدريبات أو المباريات الودية التى خاضها الفريق، كما أوضح المدير الفنى للزمالك للاعبين الناشئين أن فرصة أى لاعب منهم قائمة للمشاركة فى المباريات الرسمية بالدورى بشرط الاجتهاد والتركيز والظهور بأفضل مستوى فى الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء المصرى البورسعيدى المقرر إقامتها مساء يوم الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام باستاد برج العرب فى الإسكندرية.

Advertisements

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

وخاض الزمالك 5 مباريات ودية استعدادا لمواجهة المصرى، بخوض مباراة ودية أمام سموحة فى المباراة التى أقيمت على ملعب إقامة الفريق بفندق برج العرب، وفاز بها الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن معسكر الزمالك ببرج العرب، ثم واجه الزمالك نظيره بيراميدز وهُزم بهدف دون رد، على استاد برج العرب، كما واجه الزمالك نظيره وادى دجلة فى مباراة ودية ثالثة ضمن معسكر الفريق استعدادًا لاستكمل منافسات الدورى الممتاز، وشهدت تألق عدد من اللاعبين الناشئين بالقلعة البيضاء حيث فاز الأبيض بأربعة أهداف دون رد.

وخاض الزمالك مباراة ودية رابعة أمام فريق طنطا وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، وأخيرًا واجه الزمالك نظيره طلائع الجيش وديًا على استاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.