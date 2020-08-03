شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة بين لاعبى الزمالك استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الزمالك، تدريبه المسائى على ملعب فندق الإقامة بمعسكره ببرج العرب فى الإسكندرية، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، وذلك فى إطار الاستعداد لعودة المنافسات الرسمية وأولها الدورى الممتاز فى الشهر الحالى، وذلك بعدما تم تعليق منافساته منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وشهد التدريب تركيز الجهاز الفنى على الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها فى المباريات الرسمية، كما حرص كارتيرون على إجراء تقسيمة بين فريقين فى نهاية المران لتطبيق بعض الجمل التكتيكية، وذلك بعدما خاض الفريق تدريبًا صباحيًا اليوم الأحد، فى معسكره الحالى ببرج العرب، على أن يخوض تدريب الغد على فترة واحدة.

ويستعد الزمالك للقاء المصرى البورسعيدى المقرر إقامتها مساء يوم الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام باستاد برج العرب فى الإسكندرية.

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ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

وخاض الزمالك 5 مباريات ودية استعدادا لمواجهة المصرى، بخوض مباراة ودية أمام سموحة فى المباراة التى أقيمت على ملعب إقامة الفريق بفندق برج العرب، وفاز بها الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن معسكر الزمالك ببرج العرب، ثم واجه الزمالك نظيره بيراميدز وهُزم بهدف دون رد، على استاد برج العرب، كما واجه الزمالك نظيره وادى دجلة فى مباراة ودية ثالثة ضمن معسكر الفريق استعدادًا لاستكمل منافسات الدورى الممتاز، وشهدت تألق عدد من اللاعبين الناشئين بالقلعة البيضاء حيث فاز الأبيض بأربعة أهداف دون رد.

وخاض الزمالك مباراة ودية رابعة أمام فريق طنطا وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، وأخيرًا واجه الزمالك نظيره طلائع الجيش وديًا على استاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.