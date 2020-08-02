شكرا لقرائتكم خبر عن جولة الختام بالدوري الإيطالي: فوز بارما وأودينيزي خارج الديار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت اليوم الأحد، مباريات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وأختتم مساءًا بثلاثة مباريات، انتهت بفوز بارما على مضيفه ليتشي، وجنوى على ضيفه هيلاس فيرونا، وأودينيزي على ساسولو خارج الديار.

وفاز بارما على مضيفه ليتشي بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة انتهت بفوز الضيف ليرتفع رصيده 49 في المركز 11، بينما توقف رصيد ليتشي عند النقطة 35 في المركز 18، وفي ذات الجولة حقق جنوى فوزًا كبيرًا على هيلاس فيرونا بنتيجة 3-0، في مباراة شهدت 3 بطاقات حمراء، ليرفع جنوى رصيده من النقاط إلى 39 في المركز 17، بينما توقف رصيد هيلاس فيرونا عند النقطة 49 في المركز 9 بفارق الاهداف عن فيرونتينا وبارما.

وأخيرًا حقق أودينيزي الفوز خارج الديار على مُضيفه ساسولو بنتيجة 1-0 ليرتفع رصيده إلى النقطة 45 في المركز 14، بينما توقف رصيد ساسولو عند النقطة 51 في المركز 8.