شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي الصاعد خارج حسابات الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى مصدر بنادي الاتحاد السكندري ما تردد حول وجود رغبة لدى الجهاز الفني في التعاقد مع عربي بدر، لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي، بعد ظهوره بشكل مميز خلال المواجهات الودية الأخيرة للفريق الأول.

وقال المصدر لـ«المصري اليوم» إن عربي بدر لم يدخل حسابات النادي السكندري في الوقت الحال، مؤكدًا أن الجهاز الفني للاتحاد بقيادة طلعت يوسف لم يطلب من الإدارة التعاقد مع لاعب الأهلي الشاب.

ويستعد الاتحاد لخوض منافسات الدوري المصري الممتاز والذي سيتم استئنافه في السادس من أغسطس الجاري.