شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن موعد عودة باهر المحمدي للتدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الطبي للإسماعيلي، موعد عودة مدافع الفريق باهر المحمدي، إلى التدريبات، بعد غيابه الفترة الأخيرة بسبب الإصابة بتمزق في أربطة الركبة.

وقال الدكتور أكرم عبدالعزيز، رئيس الجهاز الطبي، إن باهر المحمدي، قائد الفريق، سينضم للتدريبات الجماعية خلال هذا الأسبوع.

وأضاف «عبدالعزيز»، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «اللاعب سيخضع لاختبار نهائي قبل مشاركته بالتدريبات الجماعية، وبعد الاطمئنان على سلامته لتجنب تعرضه لأية مضاعفات».

ويستعد الإسماعيلي للقاء المصري البورسعيدي، 14 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الــ19 من عمر بطولة الدوري العام.