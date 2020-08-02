شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من «النني» لزملائه في أرسنال عقب التتويج بكأس الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ محمد النني، لاعب أرسنال المعار لصفوف بشيكتاش التركي، فريق الجانرز عقب التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.
وكتب «النني» عبر حسابه بموقع «تويتر»: «مبروك يا فتيان تستحقون.. لندن دائمًا حمراء».
وأحرز بيير إيمريك أوباميانج هدفين ليقود أرسنال لتحويل تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على تشيلسي، وتعزيز رقمه القياسي في حصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة 14، أمس السبت.
وأقيمت المباراة في استاد ويمبلي دون مشجعين بسبب جائحة «كوفيد-19»، وتأهل أرسنال بذلك للمشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
94,316
-
تعافي
41,137
-
وفيات
4,834
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من «النني» لزملائه في أرسنال عقب التتويج بكأس الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.