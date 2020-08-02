شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من «النني» لزملائه في أرسنال عقب التتويج بكأس الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ محمد النني، لاعب أرسنال المعار لصفوف بشيكتاش التركي، فريق الجانرز عقب التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكتب «النني» عبر حسابه بموقع «تويتر»: «مبروك يا فتيان تستحقون.. لندن دائمًا حمراء».

وأحرز بيير إيمريك أوباميانج هدفين ليقود أرسنال لتحويل تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على تشيلسي، وتعزيز رقمه القياسي في حصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة 14، أمس السبت.

وأقيمت المباراة في استاد ويمبلي دون مشجعين بسبب جائحة «كوفيد-19»، وتأهل أرسنال بذلك للمشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.