شكرا لقرائتكم خبر عن ميكيل: لم أتخيل ما وصل إليه محمد صلاح.. وهذا سبب رحيله عن تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد النيجيري جون أوبي ميكيل، نجم تشيلسي الانجليزي السابق، أنه كان سعيداً كثيرًا بزمالة محمد صلاح في صفوف البلوز قبل 5 مواسم ماضية.

وأضاف خلال تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس» :«صلاح شخص خلوق وكان صديقي المقرب في تشيلسي وكنا نمزح كثيراً».

وواصل:«للأسف لم تُتاح له فرص كافية للمشاركة والتعبير عن ذاته بقميص البلوز، في ظل وجود كوكبة من النجوم وقتها بصفوف الفريق».

وأكمل:«كنت أرى أن صلاح قادر على أن يطور من نفسه ولكني لم أتخيل في يوم ما أن يصل للمكانة المرموقة التي وصل إليها الاّن على المستوى العالمي».

وأنهى حديثه عن صلاح متمنيًا أن يحقق لقب الكرة الذهبية مشيراً إلى أنه ليس أقل من النجوم الذين نالوا هذه الجائزة.

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