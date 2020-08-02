شكرا لقرائتكم خبر عن جون أوبي ميكيل يكشف عن إمكانية اللعب في الدوري المصري ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف النيجيري جون أوبي ميكيل، نجم تشيلسي الإنجليزي السابق، عن إمكانية اللعب لأحد أندية الدوري المصري إذا عُرض عليه الأمر.

وقال ميكيل خلال تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس» :«أنا لا أقول لا أبداً على العروض التي أتلقاها، فأدرس جيداً العروض قبل أن أبدي موافقتي أو رفضي».

وأضاف:«ربما ألعب في مصر لم لا، وتلقيت عروض عديدة في الفترة الأخيرة من أكثر من دولة عربية وخليجية بعد رحيلي عن طرابزون سبورت التركي».

وأبدى نجم المنتخب النيجيري في نهاية تصريحاته اعتزازه بالفترة التي قضاها في صفوف تشيلسي الانجليزي.