شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يهزم المقاصة «4-2» وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي على نظيره مصر المقاصة، اليوم الأحد، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

جاء ذلك خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين استعدادًا لعودة الدورى الممتاز، حيث يستعد الفريق البترولى لمواجهة الأهلى، المقرر لها يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري.