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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكالتشيو: هبوط ليتشي فوز جنوى خسارة ساسولو وتعادل تورينو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020
اسدل الدوري الايطالي لكرة القدم الستار عن موسم صعب فبعد تتويج يوفنتوس باللقب وحسم المراكز الاوروبية كانت الانظار متجهة في سهرة الاحد لمباراتي ليتشي وجنوى اللذان يتنافسان على البطاقة الثالثة التي تودي بصاحبها الى السيري ب برفقة سبال وبريشيا.
في اللقاء الاول حسم جنوى الامور مبكرا وتقدم بثلاثية نظيفة على هيلاس فيرونا فيما راى ليتشي نفسه متاخرا بالنتيجة في عدة مناسبات امام بارما ومع تفوق جنوى بنقطة على ليتشي وخسارة الاخير للمباراة امام بارما عنى ذلك هبوط ليتشي الى السيري ب.
وفي نتائج المباريات فاز جنوى على هيلاس فيرونا بنتيجة 3 - 0 في مباراة شهدت 3 بطاقات حمراء وتعادل تورينو امام بولونيا بنتيجة 1 - 1 وخسر ساسولو امام اودينيزي بنتيجة 0 - 1 بينما سقط ليتشي امام بارما بنتيجة 3 - 4.
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