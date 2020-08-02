الكالتشيو: هبوط ليتشي فوز جنوى خسارة ساسولو وتعادل تورينو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

اسدل ​الدوري الايطالي​ لكرة القدم الستار عن موسم صعب فبعد تتويج يوفنتوس باللقب وحسم المراكز الاوروبية كانت الانظار متجهة في سهرة الاحد لمباراتي ​ليتشي​ وجنوى اللذان يتنافسان على البطاقة الثالثة التي تودي بصاحبها الى السيري ب برفقة سبال وبريشيا.



في اللقاء الاول حسم جنوى الامور مبكرا وتقدم بثلاثية نظيفة على هيلاس فيرونا فيما راى ليتشي نفسه متاخرا بالنتيجة في عدة مناسبات امام ​بارما​ ومع تفوق جنوى بنقطة على ليتشي وخسارة الاخير للمباراة امام بارما عنى ذلك هبوط ليتشي الى السيري ب.

وفي نتائج المباريات فاز جنوى على هيلاس فيرونا بنتيجة 3 - 0 في مباراة شهدت 3 بطاقات حمراء وتعادل تورينو امام بولونيا بنتيجة 1 - 1 وخسر ​ساسولو​ امام اودينيزي بنتيجة 0 - 1 بينما سقط ليتشي امام بارما بنتيجة 3 - 4.