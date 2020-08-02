ديبالا يشارك في تدريبات يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

شارك اللاعب الدولي الارجنتيني باولو ​ديبالا​ في تدريبات فريقه ​يوفنتوس​ الايطالي استعدادا لمواجهة ليون في اياب الدور 16 من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.



اللاعب الذي تعرض للاصابة خلال لقاء سامبدوريا الاخير عاد الى التدريبات بعد اسبوع من الغياب شهد خسارة الفريق لمباراتين امام كالياري وروما بعد ان كان قد حسم اللقب.

ديبالا الذي شارك في 45 لقاء هذا الموسم سجل 17 هدفا ومرر 14 تمريرة حاسمة في كل البطولات اصبح قاب قوسين من المشاركة في لقاء ليون بعد ان تعافى من الكدمة التي عانى منها.