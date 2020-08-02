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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديبالا يشارك في تدريبات يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020
شارك اللاعب الدولي الارجنتيني باولو ديبالا في تدريبات فريقه يوفنتوس الايطالي استعدادا لمواجهة ليون في اياب الدور 16 من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
اللاعب الذي تعرض للاصابة خلال لقاء سامبدوريا الاخير عاد الى التدريبات بعد اسبوع من الغياب شهد خسارة الفريق لمباراتين امام كالياري وروما بعد ان كان قد حسم اللقب.
ديبالا الذي شارك في 45 لقاء هذا الموسم سجل 17 هدفا ومرر 14 تمريرة حاسمة في كل البطولات اصبح قاب قوسين من المشاركة في لقاء ليون بعد ان تعافى من الكدمة التي عانى منها.
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