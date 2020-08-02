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غينتر يؤكد بقاءه مع بوروسيا مونشغلادباخ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

اكد المدافع الالماني ​ماتياس غينتر​ نيته الاستمرار في صفوف نادي بوروسيا مونشغلادباخ لأعوام اضافية.

وقال غينتر في تصريحات لمجلة كيكر الالمانية:"سأبقى بالتأكيد في غلادباخ، لقد أحطت علما بهذه العروض بالطبع، وكان من دواعي سروري أن أحظى بهذا التقدير، لكنني شددت في كثير من الأحيان بما يكفي على مدى سعادتي في غلادباخ".

كما تحدث عن امكانية تجديد عقده مع النادي قائلا:"يمكنني أن أتخيل حدوث ذلك، ولكن ليس هناك عجلة، وبسبب فيروس ، لم يتم إجراء أي محادثات حتى الآن".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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