غينتر يؤكد بقاءه مع بوروسيا مونشغلادباخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

اكد المدافع الالماني ​ماتياس غينتر​ نيته الاستمرار في صفوف نادي بوروسيا مونشغلادباخ لأعوام اضافية.



وقال غينتر في تصريحات لمجلة كيكر الالمانية:"سأبقى بالتأكيد في غلادباخ، لقد أحطت علما بهذه العروض بالطبع، وكان من دواعي سروري أن أحظى بهذا التقدير، لكنني شددت في كثير من الأحيان بما يكفي على مدى سعادتي في غلادباخ".

كما تحدث عن امكانية تجديد عقده مع النادي قائلا:"يمكنني أن أتخيل حدوث ذلك، ولكن ليس هناك عجلة، وبسبب فيروس كورونا، لم يتم إجراء أي محادثات حتى الآن".