شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس فيورنتينا: بامكان كييزا الرحيل في حالة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020 اكد رئيس نادي ​فيورنتينا​ روكو ​كوميسو​ انه منفتح على فكرة بيع نجم النادي فيديريكو ​كييزا​ ولكن في حالة واحدة وهي ان يجلب اللاعب العرض المناسب والقيمة المالية المناسبة.

وقال كوميسو: بالنسبة للمدرب ​ياكيني​ قررنا الابقاء عليه الموسم المقبل كونه قدم اداءا ونتائجا مميزة مع الفريق منذ استلامه النادي. اما عن مسالة كييزا فقال: بالتاكيد اود ان يبقى كييزا معنا ولكنه ابلغنا انه يريد الرحيل وقلت له بشكل واضح اننا موافقون على رحيله بشرط ان ياتي لنا عرضا مناسبا وقيمة مالية مناسبة قبل الموافقة.

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