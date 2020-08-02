شكرا لقرائتكم الزمالك يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة المصري في الدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبه المسائي على ملعب فندق الإقامة بمعسكره ببرج العرب في الإسكندرية تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، وذلك في إطار الاستعداد لعودة المنافسات الرسمية وأولها الدوري الممتاز في الشهر الحالي.
وشهد التدريب تركيز الجهاز الفني على الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباريات الرسمية، كما حرص كارتيرون على إجراء تقسيمة بين فريقين في نهاية المران لتطبيق بعض الجمل التكتيكية.
كان الفريق قد خاض تدريبا صباحيا اليوم في معسكره الحالي ببرج العرب، على أن يخوض تدريب الغد على فترة واحدة.
ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي المقررة إقامته مساء يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والذي ستقام باستاد برج العرب في الإسكندرية.
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