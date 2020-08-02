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الزمالك يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

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جدة - عمرو شويل خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبه المسائي على ملعب فندق الإقامة بمعسكره ببرج العرب في الإسكندرية تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، وذلك في إطار الاستعداد لعودة المنافسات الرسمية وأولها الدوري الممتاز في الشهر الحالي. 

 

وشهد التدريب تركيز الجهاز الفني على الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباريات الرسمية، كما حرص كارتيرون على إجراء تقسيمة بين فريقين في نهاية المران لتطبيق بعض الجمل التكتيكية.

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 كان الفريق قد خاض تدريبا صباحيا اليوم في معسكره الحالي ببرج العرب، على أن يخوض تدريب الغد على فترة واحدة.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي المقررة إقامته مساء يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والذي ستقام باستاد برج العرب في الإسكندرية.

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