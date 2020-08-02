ماذا قال كارتيرون للاعبي الزمالك الشباب في جلسة اليوم

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جدة - عمرو شويل عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة مع اللاعبين الناشئين المتواجدين في معسكر الفريق الحالي ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادا لعودة المنافسات الرسمية وأولها الدوري الممتاز في الشهر الحالي.
أكد كارتيرون في حديثه مع اللاعبين ثقته في قدراتهم.. مشيدا في الوقت نفسه بالمستوى الذي ظهروا عليه خلال الفترة الماضية في التدريبات أو المباريات الودية التي خاضها الفريق.
كما أوضح المدير الفني للزمالك للاعبين الناشئين أن فرصة أي لاعب منهم قائمة للمشاركة في المباريات الرسمية بالدوري بشرط الاجتهاد والتركيز والظهور بأفضل مستوى في الفترة المقبلة.
ويستعد الزمالك للقاء المصري البورسعيدي المقررة إقامته مساء يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد برج العرب في الإسكندرية.
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