شكرا لقرائتكم إنبى يواجه الإسماعيلى وديا الأربعاء المقبل بملعب بتروسبورت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق الجهاز الفنى لإنبى مع الإسماعيلى، على تنظيم مباراة ودية بين الفريقان، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب بتروسبورت، ضمن استعدادات الفريق البترولى لمواجهة الأهلى، المقرر لها يوم الأحد المقبل، فى مسابقة الدورى الممتاز ويستعد الدراويش لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز بلقاء المصرى البورسعيدى فى ديربى القنال، يوم 14 أغسطس الجارى ، ضمن منافسات الجولة الــ19 من عمر بطولة الدورى العام.

وتغلب إنبى بقيادة حلمى طولان، على نظيره مصر للمقاصة، اليوم، الأحد، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة الودية التى جمعت الفريقان، استعدادا لعودة الدورى الممتاز حيث يستعد الفريق البترولى لمواجهة الأهلى وكان جهاز الفريق البترولى ينوى أن يكون لقاء المقاصة الأخير قبل مواجهة الأهلى قبل الاتفاق على ودية جديدة مع الدراويش.

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وسجل رباعية إنبى فى المقاصة كلا من أحمد على "هاتريك" وعمرو ناصر "هدف"، وخاض الفريق البترولى مجموعة من المباريات الودية مؤخرا استعدادا لمواجهة الأهلى حيث تعادل مع نادى مصر كما تعادل فريق إنبى مع نظيره طنطا، سلبيًا فى المباراة الودية التى جمعت بينهما يوم الجمعة قبل الماضى، كما تعادل الفريق البترولى مع أسوان بهدف لكل منهما، الخميس، على ستاد بتروسبورت، ضمن سلسلة المباريات الودية التى قرر جهاز الفريق البترولى خوضها استعدادًا لاستئناف بطولة الدورى الممتاز، المتوقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وكان عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، قد أكد سلبية المسحة الطبية الخامسة التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفنى والإدارى بالفريق للكشف عن فيروس كورونا، مؤكدًا تعافى جميع اللاعبين المُصابين بذلك الفيروس فى الفترة الماضية، مشددًا على أن الفريق سيخضع لمسحة كورونا سادسة الأربعاء المقبل، استعدادا لاستئناف منافسات الدورى الممتاز، الذى تقرر عودته يوم 6 من أغسطس المقبل.

واحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل توقفه فى منتصف شهر مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا، برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.