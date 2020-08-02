شكرا لقرائتكم خبر عن عطل في سيارة تريزيجيه يتسبب في إيقافه 4 ساعات بطريق كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعطلت سيارة الدولي محمود تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزى علي طريق طنطا كفر الشيخ في ، اليوم الأحد ثالث أيام عيد الاضحي، قبل أن يقوم أحد أصدقاء اللاعب بالتدخل ونقله بسيارته لأحد مراكز الصيانة خاصة بعدما ظل لاعب الأهلي السابق لمدة أربع ساعات علي الطريق ، وتواجد تريزيجيه وسط أسرته بمسقط رأسه في كفر الشيخ وذلك في أول أيام عطلته الصيفية بعد انتهاء مباريات الدوري الانجليزي وضمان نادي أستون فيلا التواجد وسط الكبار بالدوري الإنجليزي حيث كان للاعب دور كبير في ذلك.

الجدير بالذكر أن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي كشف أن تريزيجيه الذى شارك في 20 مباراة فقط كأساسي وسجل 6 أهداف إلا أنه كان مؤثرًا للغاية وساعد الفيلانز في الاستمرار بالمسابقة التي تأهل إليها الموسم الماضي.

على الرغم من تألق جاك جريليش نجم أستون فيلا هذا الموسم وتفوقه على كل زملائه في الفعالية على مرمى الخصوم، إلا أن تريزيجيه كان الأكثر تأثيرًا في الفريق الذى نجح في تفادى الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بأعجوبة عقب التراجع في الترتيب طوال الموسم.

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