عطل في سيارة تريزيجيه يتسبب في إيقافه 4 ساعات بطريق كفر الشيخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعطلت سيارة الدولي محمود تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزى علي طريق طنطا كفر الشيخ في ، اليوم الأحد ثالث أيام عيد الاضحي، قبل أن يقوم أحد أصدقاء اللاعب بالتدخل ونقله بسيارته لأحد مراكز الصيانة خاصة بعدما ظل لاعب الأهلي السابق لمدة أربع ساعات علي الطريق ، وتواجد تريزيجيه وسط أسرته بمسقط رأسه في كفر الشيخ وذلك في أول أيام عطلته الصيفية بعد انتهاء مباريات الدوري الانجليزي وضمان نادي أستون فيلا التواجد وسط الكبار بالدوري الإنجليزي حيث كان للاعب دور كبير في ذلك.
على الرغم من تألق جاك جريليش نجم أستون فيلا هذا الموسم وتفوقه على كل زملائه في الفعالية على مرمى الخصوم، إلا أن تريزيجيه كان الأكثر تأثيرًا في الفريق الذى نجح في تفادى الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بأعجوبة عقب التراجع في الترتيب طوال الموسم.
في الوقت نفسه، يتصارع كل من جالطة سراى وفناربخشة للحصول على خدمات النجم المصرى تريزيجيه، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن بقاء أستون فيلا قد يغير مستقبل النجم المصرى.
وكشفت تقارير صحفية تركية عن صعوبة عودة النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، إلى الدوري التركى، فى الموسم المقبل، خاصة مع ضمن بقاء فريقه أستون فيلا، فى الدوري الإنجليزي.
وذكرت صحيفة "فاناتيك" التركية أن بقاء أستون فيلا فى الدوري الإنجليزي يصعب من مهمة رحيل تريزيجيه، عن صفوف الفيلانز، سواء إلى جالطة سراى أو فناربخشة، المهتمان بالحصول على خدمات النجم المصرى.
تريزيجيه
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