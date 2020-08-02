شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بذكرى انضمام وليد سليمان: 9 سنوات من الانتماء وكتابة التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الحساب الرسمى لفريق النادى الأهلى على تويتر، بمرور تسع سنوات على إنضمام نجم الفريق وليد سليمان للأهلى، بمجموعة من الصور، وأسعد لحظات سليمان مع الأهلى، واللحظات التى فاز بها بالبطولات الهامة، وصورة أخرى مع رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى الكابتن محمود الخطيب، وعلق الحساب على صور وليد سليمان، "سنين ومرت زي الثواني في حبك انت.. زي النهاردة من 9 سنوات انضم الحاوي وليد سليمان للنادي الأهلي .. بعض الأشياء لا تتغير مع مرور الزمن 9 سنوات من الانتماء والإخلاص وكتابة التاريخ"



وليد سليمان

وكان وليد احتفل بعيد الأضحى المبارك بمشاركة صورة له على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، منذ قليل، وهو يمسك برأس عجل بعد الانتهاء من ذبح الأضحية ويهنئ العالم العربي والإسلامي بمناسبة العيد قائلا، "كل سنة وأنتوا طيبين عيد أضحى مبارك عليكم جميعا"



حماس وليد سليمان

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مع أحد الكئوس

وعلى جانب آخر، قال حازم الحديدي، وكيل اللاعبين، إن وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لا يفكر فى الاعتزال بعد انتهاء الموسمين الذى قام بتجديدهما مع الأهلي، مضيفا، "وليد سليمان ما زال قادرا على اللعب ولا يفكر فى الاعتزال".