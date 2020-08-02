شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 2/8/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يوضح موقفه من عودة كهربا للدورى السعودى، حمدى فتحى يخضع لمسحة جديدة لتحديد موقفه من تدريبات الأهلي، تراى ماتش ومران تكتيكى للأهلى بعد العودة من إجازة العيد.

حمدى فتحى يخضع لمسحة جديدة لتحديد موقفه من تدريبات الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى إن حمدى فتحي، لاعب وسط ألفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سوف يخضع لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة.

صور .. ترأى ماتش ومران تكتيكى للأهلى بعد العودة من أجازه العيد

عاد فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى للتدريبات اليوم الأحد بعد حصول ألفريق على أجازه العيد لمدة 48 ساعة، وشهد المران تركيز السويسرى رينيه فايلر على الجانب التكتيكي

الأهلى يوضح موقفه من عودة كهربا للدورى السعودى

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أكد مسئولو النادى الأهلى موقفهم من السماح لمحمود عبد المنعم كهربا مهاجم ألفريق بالعودة للدورى السعودي، من خلال إعارته أو بيعه فى الموسم الجديد، بعدما ارتبط اسمه بالآنتقال لأكثر من نادٍ سعودى خلال الساعات الماضية، واعترف مصدر مطلع داخل النادى الأهلى بأنه كانت هناك رغبة فى السماح لكهربا بالخروج معاراً فى الموسم الجديد، حال تلقيه عرضاً مناسباً خارج مصر، خاصة أنه لم يكن لاعباً أساسياً ومحورياً فى تفكير السويسرى رينيه فايلر المدير ألفنى الحإلى للفريق، وشدد المصدر فى الوقت ذاته على أن النظرة لكهربا تغيرت بشكل كبير مؤخراً، خاصة بعد تألقه فى المباريات الودية التى خاضها الأهلى أمام سموحة والجونة ليصبح وأحداً من أهم اللاعبين الذين ينوى فايلر الاعتماد عليهم ألفترة المقبلة.

آزارو يُجبر الأهلى على إغلاق ملف ميركاتو الصيف

أغلق مسئولو النادى الاهلى ملف تدعيم ألفريق بصفقة أجنبية خلال فترة الآنتقالات الصيفية الجارية على الأقل خلال ألفترة الحالية لعدة أسباب يأتى فى مقدمتها عدم وجود مكان بالقائمة حالياً لضم لاعب أجنبى حيث يضم الأهلى ستة أجانب هم ، النيجيرى جونيور أجأى والمإلى آليو ديانج والسنغإلى آليو بادجى والأنجولى جيرالدو والتونسى على معلول والمغربى وليد أزارو الذى فسخ عقده مؤخراً مع نادى الإتفاق السعودى ورفض تمديد الإعارة لنهاية الموسم الجارى بسبب خلافات مالية.

الأهلى يعلن تشكيل قطاع الناشئين الجديد الأربعاء المقبل

يعلن مسئولو النادى الأهلى تشكيل قطاع الناشئين الجديد الأربعاء المقبل، بعد انتهاء خالد بيبو مدير القطاع من إعداد التصور النهائى تمهيداً لعرضه على مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب لاعتماده بشكل رسمى، وبدء العمل فوراً على تطوير القطاع وإعادته لسابق عهده، من خلال توريد لاعبين بشكل مستمر لفريق الكرة الأول.

تأكيداً لـ"الخليج 365".. جونياس يكشف حقيقة رئاسة قطاع ناشئين الأهلى