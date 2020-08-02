شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بيراميدز يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة طنطا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق بيراميدز أداء تدريباته استعدادا لاستئناف منافسات الدورى الممتاز، حيث أدى الفريق مرانه اليوم الأحد، تحت قيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، وذلك فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة نظيره طنطا فى مباراة المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة 19 من منافسات الدورى الممتاز، الذى تقرر استكماله بعدما تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث من المحدد أن تُقام المباراة يوم 10 أغسطس الجارى على استاد الدفاع الجوى.

وخاض بيراميدز معسكرين استعدادا للدورى بالقاهرة وبرج العرب، ولعب ٤ مواجهات ودية أمام المقاصة وتعادل 2-2، وأمام الزمالك وفاز 1-0، وبذات النتيجة فاز فى الودية الأولى على المصرى، وتعادل 1-1 فى وديته الثانية أمام المصرى ببرج العرب.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 32 نقطة بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل لاعبيه 28 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

Advertisements

فيما يواصل مسئولو نادى بيراميدز تكثيف البحث عن مهاجم سوبر لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرغب الفريق السماوى فى التعاقد مع مهاجم كفء لتدعيم خط الهجوم، خاصة وأن بيراميدز مُقبل على المشاركة من جديد فى الكونفدرالية الأفريقية بالنسخة المقبلة، أو دورى أبطال أفريقيا حال اقتناصه المركز الثانى بجدول مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعد الغانى جون أنطوى مهاجم بيراميدز، الأقرب للرحيل فى نهاية الموسم الجارى، بعدما أكدت بعض التقارير الغانية أن اللاعب يرغب فى الرحيل بنهاية الموسم وخوض تجربة جديدة، الأمر الذى يضعه على رأس قائمة المرشحين للرحيل فى نهاية الموسم.

ويخضع أنطوى لبرنامج تأهيل علاجى مكثف فى الفترة الحالية، من أجل تجهيزه لقيادة هجوم الفريق السماوى، فور عودة استئناف مسابقة الدورى الممتاز، حيث يعانى جون أنطوى من مزق فى عضلات القفص الصدرى وهى الإصابة التى سيغيب بسببها لمدة أسبوع عن الملاعب، حيث يحرص الجهاز الطبى لتجهيز اللاعب للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية ليصبح مؤهل للمشاركة فى الدورى فور عودته.







