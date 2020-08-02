شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلى يكشف سبب تأجيل عودة باهر المحمدى للمران الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف الإسماعيلى، تدريباته مساء اليوم، الأحد، عقب نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك، ضمن برنامج إعداد الدراويش لمواجهة المصرى البورسعيدى، يوم 14 من شهر أغسطس الجارى، فى الجولة الـ19 من مسابقة الدورى الممتاز، وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

واشتمل مران اليوم فى الإسماعيلى على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة والكرات العرضية المتقنة باعتبارها أحد الحلول الهجومية للتسجيل بشباك المنافسين كما شهد المران تألق حراس المرمى خلال التدريبات على التسديدات وسط إشادة من مدربهم سعفان الصغير.

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وخاض أحمد مدبولى صانع ألعاب الإسماعيلى، تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى فيما شارك محمد مخلوف بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعى بعد تعافيه من الإصابة، واختتم المران بتقسيمة حماسية حيث قام المدير الفنى الفرنسى ديديه جوميز بإيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء.

وقال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للإسماعيلى أن باهر المحمدى قائد الفريق سينضم للتدريبات الجماعية خلال هذا الأسبوع بعدما غاب المدافع الدولى عن الفريق خلال الفترة الماضية بسبب معاناته من تمزق فى أربطة الركبة.

وأكمل طبيب الدراويش فى تصريحات مقتضبة:"اللاعب سيخضع لاختبار نهائى قبل مشاركته بالتدريبات الجماعية وبعد الاطمئنان على سلامته لتجنب تعرضه لأية مضاعفات".