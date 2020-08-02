شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدي يواصل استعداده للزمالك بالتدريب علي فترتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي تدريباته استعدادًا لمباراته المؤجلة من الجولة الرابعة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره الزمالك، في الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب ، حيث أدى الفريق تدريباته على فترتين ، الأولى صباحية وأقيمت في السادسة صباح اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب وهي التي خصصها الجهاز الفني بقيادة طارق العشري بالكامل للارتقاء بالنواحي البدنية للاعبيه أملاً في الوصول بها للمعدلات المثلى قبل مباراة الزمالك وشملت تلك الفترة العديد من التدريبات المخصصة للقوة والسرعة والتحمل.



أما الفترة الثانية المسائية والتي أقيمت في الخامسة مساء فقد ركز الجهاز الفني في بدايتها على النواحي البدنية ، فيما كان التركيز في ختامها على بعض النواحي الخططية والتكتيكية بمشاركة لاعبي الخطوط الثلاثة ،وأدى حراس المرمى مراناً شاقاً تحت إشراف مدربهم أيمن بسيوني.

فيما أدى أحمد ياسر لاعب المصري البورسعيدي مرانًا منفردًا على هامش مران الفريق ، وذلك لشعوره ببعض الإجهاد ، حيث فَضَل الجهاز الفني عدم مشاركة اللاعب في المران الجماعي ، مع الاكتفاء بأداءه بعض التدريبات الخفيفة مع زميله النيجيري أوستين أموتو الذي يواصل برنامجه التأهيلي بعد اجراءه لجراحة استئصال الزائدة الدودية قبل نحو أسبوعين.

أعلن طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى، قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى برج العرب للانتظام بأحد الفنادق استعدادًا للمباراة المهمة والمرتقبة التى تجمع الفريق مع الزمالك الخميس المقبل باستاد برج العرب.



وتضم قائمة المصرى 25 لاعبًا على النحو التالي :

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أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته لحراسة المرمى.

كريم العراقي ، إسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، بهاء مجدي ، عمر كمال عبد الواحد ، الناشئ أحمد يوسف لخط الظهر.

عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا، أحمد ياسر ، عبد الناصر دي ماريا ، محمد جابر ، حجاج عويس ، اسلام عطية ، حسن علي ، أحمد عادل “ميسي” ، أيمن ندا ، عبد الرحمن زين ، محمد زكريا “شيكا” ، الناشئ زياد فرج لخط الوسط

محمود وادي ، أوستين أموتو لخط الهجوم.