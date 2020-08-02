النني يهنيء زملائه في آرسنال بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حرص الدولي المصري محمد النني، المعار لصفوف بشكتاش التركي، على تهنئة زملائه في فريق آرسنال، بعد التتويج بلقب كأس الاتحاد الانجليزي.

وكتب محمد النني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" تهانينا يا شباب تستحقها لندن دائماً حمراء".

توج آرسنال بكأس الاتحاد الانجليزي، مساء امس السبت، بعد الفوز في المباراة النهائية على تشيلسي بنتيجة 2-1 اليوم السبت على ستاد ويمبلي في العاصمة لندن.

وحافظ آرسنال على نفسه كونه الأكثر تتويجًا بالمسابقة، بعدما فاز على تشيلسي ليحصل على المسابقة للمرة الـ14 في تاريخه، ويبتعد عن مانشستر يونايتد الذي حققها 12 مرة.