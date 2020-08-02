منتخب اليد: فقدنا 15 مباراة في الاستعداد لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

كشف علاء السيد مدير المنتخبات المصرية لكرة اليد عن عن أهم ملامح برنامج منتخب مصر الأول استعدادا لنهائيات كأس العالم المقرر لها العام المقبل بمصر.

وقال السيد في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد كرة اليد المصري اليوم الأحد أن منتخب الفراعنة تضرر بسبب توقف النشاط وضياع فترة تدريبية مهمه للغاية فى عمر القوام الرئيسي الذى سيمثل مصر فى بطوله العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن أهم الخسائر تمثلت في فقدان 15 مباراة رسمية وودية بسبب تأجيل أولمبياد طوكيو 2020، موضحا أنها كانت المحطة المهمة فى تطوير أداء اللاعبين كفريق.

أوضح السيد أن التعويض بمباريات ودية قوية يبدو صعبا بسبب ازدحام الأجندة الدولية في الفترة القادمة بعد قيام الاتحاد الأوروبى للعبة باستغلال الأسابيع الدولية لإقامة تصفياته القارية، و إقحامه نهائيات بطوله أوروبا للأندية العام الماضى فى أجندة هذا العام وتحديدا في ديسمبر القادم.

وأضاف مدير المنتخبات المصرية لليد أن انشغال العديد من الفرق الأوروبية بتصفيات قارية قبل بطولة العالم وحتي أيام قبل انطلاق المونديال من شأنه أن يقلل من فرص إقامة وديات قبل البطولة.

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وشدد السيد على أن منتخب مصر سيواجه صعوبة ومشاكل في إمكانية ضم بعض المحترفين مثل يحيى خالد المحترف في فيزبريم المجري لانشغاله بنهائيات بطولة أوروبا وسيكون انضمامه في وقت متأخر.

وأكد علاء السيد "رغم الصعوبات الكبيرة والعراقيل, إلا أن الطموح يفوق التحديات والروح القتالية للاعبين هى ما يعول عليه الاتحاد المصرى لكرة اليد لتعويض فترة التوقف".

وألمح السيد إلى أن إعداد المنتخب المصري في ظل ضيق الوقت سيتم تقسيمه إلي ثلاث مراحل، حيث ستكون الفترة الأولى من 8 أغسطس الحالي إلى 24 سبتمبر القادم، وتشمل 6 أسابيع متتالية خلال معسكر مغلق بمدينة الغردقة.

وتابع السيد أن المرحلة الثانية سوف تنطلق من 15 أكتوبر إلى 8 نوفمبر المقبلين ولمدة 3 أسابيع يتخللها 4 مباريات ودية جاري الاتفاق عليها، وينضم المحترفون فى الأسبوع الأخير منها.

واختتم السيد حديثه قائلا إن الفترة الاخيرة تشمل 6 أسابيع قبل كأس العالم بداية من أول ديسمبر وحتى 13 يناير القادمين، ينضم فيها المحترفين آخر أسبوعين، ويتخللها 6 مباريات ودية.