لهذا السبب.. إبراهيم فايق في مرمي غضب الأهلاوية

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجماهير النادي الأهلي، حملة شرسة ضد الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل، تحت هاشتاج "إلغاء متابعة إبراهيم فايق"، بسبب آخر حلقة من برنامجه "جمهور التالتة" عبر قناة OnTime Sports التي استضاف فيها اللاعب شوقي السعيد.

وجاء تلك الهجوم والغضب من قبل جماهير النادي الأهلي، بسبب تصريحات اللاعب التي اتهم فيها النادي الأهلي في تدمير النادي الإسماعيلي بسبب ما فعله بعدما حقق الإسماعيلي بطولة الدوري.

وعلق أحد مشجعي القلعة الحمراء، قائلًا:" مش هنقبل أي إعلامي يقول كلمه على الأهلي أو يستضيف حد كاره للأهلي ويغلط فيه وكمان الإعلامي المحترم يقول للضيف أنت تمام ما قولتش حاجه

غلط".

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ودعت جماهير القلعة الحمراء، مقاطعة متابعة الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، بسبب تصريحات اللاعب الذي كان مستضيفه، إضافة إلى أنه لم يقوم بدوره المنوط به كـ إعلامي ورد على تلك التصريحات أو سمح لمسئولي الأهلي التدخل للرد على تلك التصريحات.

وجدير بالذكر أن إبراهيم فايق يقدم برنامجي "جمهور التالتة" على أون تايم سبورت ٢، ‏‏‏‏وبرنامج "ملعب 9090" بالراديو ٩٠٩٠.