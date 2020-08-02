الجهاز الطبي بالإسماعيلي يكشف موعد انتظام المحمدي بتدريبات الفريق

قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى أن باهر المحمدى قائد الفريق سينضم للتدريبات الجماعية خلال هذا الأسبوع. وغاب المدافع الدولى الفترة الماضية بسبب معاناته من تمزق فى أربطة الركبة. وأكمل طبيب الفريق فى تصريحات مقتضبة:”اللاعب سيخضع لاختبار نهائى قبل مشاركته بالتدريبات الجماعية وبعد الاطمئنان على سلامته لتجنب تعرضه لأية مضاعفات”. الجماعية وبعد الاطمئنان على سلامته لتجنب تعرضه لأية مضاعفات”. ويستعد الدراويش للقاء المصرى البورسعيدى فى ديربى القنال يوم 14 أغسطس الجارى ، ضمن منافسات الجولة الــ19 من عمر بطولة الدورى العام.



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