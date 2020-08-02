الأربعاء.. مباراة ودية بين الإسماعيلي وإنبي استعداداً لعودة الدوري

اتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى مع نظيره بنادى انبى ، على تنظيم مباراة ودية يوم الاربعاء المقبل بالقاهرة على ملعب الأخير.

ويستعد الدراويش لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز بلقاء المصرى البورسعيدى فى ديربى القنال يوم 14 أغسطس الجارى ، ضمن منافسات الجولة الــ19 من عمر بطولة الدورى العام.

وكان الفريق قد خاض سلسلة من الوديات أمام أسوان ونادى مصر

ومصر المقاصة تحضيرا لاستكمال المسابقة.

كما استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن برنامج الاعداد للقاء المصرى البورسعيدى منتصف أغسطس الجارى ، لحساب الجولة الــ19 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

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وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مران اليوم

اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة والكرات العرضية المتقنة باعتبارها احد الحلول الهجومية للتسجيل بشباك المنافسين.

كما شهد المران تألق حراس المرمى خلال التدريبات على التسديدات وسط إشادة من مدربهم سعفان الصغير.

وخاض أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى فيما شارك محمد مخلوف بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعى.

واختتم المران بتقسيمة حماسية حيث قام المدير الفنى الفرنسى ديديه جوميز بإيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء.