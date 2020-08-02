أسوان يدعو لجمعية عمومية نهاية سبتمبر

دعا اللواء أحمد سليمان، رئيس مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي، لعقد جمعية عمومية ، نهاية شهر سبتمبر المقبل . ونشرت الصفحة الرسمية لنادي أسوان أن مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سليمان، توجيه دعوة للجمعية العمومية للإجتماع، يوم الاثنين 21 سبتمبر المقبل، وذلك بمقر النادي بمدينة أسوان. النادي برئاسة أحمد سليمان، توجيه دعوة للجمعية العمومية للإجتماع، يوم الاثنين 21 سبتمبر المقبل، وذلك بمقر النادي بمدينة أسوان. ومن المقرر أن يفتح نادى أسوان باب التقدم للترشح على المقعد الشاغر بعضوية مجلس الإدارة بالنادى لدورة 2017/2021، وذلك إعتباراً من الثلاثاء يوم الرابع من أغسطس الجاري حتى الإثنين يوم العاشر من الشهر نفسه.

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