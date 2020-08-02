الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعداداً لديربي القنال

استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن برنامج الاعداد للقاء المصرى البورسعيدى منتصف أغسطس الجارى، لحساب الجولة الــ19 من عمر مسابقة الدورى المحلى.
وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية لمدة 3 أيام بمناسبة عيدالأضحى المبارك. مران اليوم اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة والكرات العرضية المتقنة باعتبارها احد الحلول الهجومية للتسجيل بشباك المنافسين.
كما شهد المران تألق حراس المرمى خلال التدريبات على التسديدات وسط إشادة من مدربهم سعفان الصغير.
وخاض أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى فيما شارك محمد مخلوف بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعى.
واختتم المران بتقسيمة حماسية حيث قام المدير الفنى الفرنسى ديديه جوميز بإيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء.
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