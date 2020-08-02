رجل أعمال كويتي يسعى لشراء نادِ روما الإيطالي

أكد فهد البكر رجال الأعمال الكويتي، تقدمه بعرض رسمي لشراء نادي روما الإيطالي. ونشر البكر تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، قال فيها " يمكنني أن أؤكد الآن تقدمي بعرض للسيد جيمس بالوتا (مالك نادي روما)، لشراء النادي". أؤكد الآن تقدمي بعرض للسيد جيمس بالوتا (مالك نادي روما)، لشراء النادي". وأضاف "ننتظر رد السيد بالوتا، ونأمل في موافقته على العرض". موافقته على العرض". وكان فهد البكر صرح في وقت سابق أن القيمة المالية لشراء نادي روما ستبلغ ما يقرب من 400 مليون يورو. يذكر أن نادي روما يحتل المركز الخامس بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 70 نقطة.

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