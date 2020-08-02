رئيس برشلونة : ليونيل ميسي سينهي مسيرته الاحترافية معنا

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة سينهي مسيرته الاحترافية داخل النادي الكتالوني. وارتبط اسم ليونيل ميسي بحسب تقارير صحفية بالرحيل عن نادي برشلونة بعد عدة أزمات في الفترة الأخيرة، وأشارت التقارير أن النجم الأرجنتيني من المحتمل أن ينتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي. أزمات في الفترة الأخيرة، وأشارت التقارير أن النجم الأرجنتيني من المحتمل أن ينتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي. وقال رئيس برشلونة خلال تصريحات لصحيفة سبورت الكتالونية، " ليونيل ميسي سينهي مسيرته الاحترافية داخل برشلونة، والنجم الأرجنتيني لايزال امامه أربع سنوات للعب داخل المستطيل الأخضر". ليونيل ميسي سينهي مسيرته الاحترافية داخل برشلونة، والنجم الأرجنتيني لايزال امامه أربع سنوات للعب داخل المستطيل الأخضر". وأضاف " على يقين أن ليونيل ميسي سيفي بوعده وينهي مسيرته داخل برشلونة". ويلعب ليونيل ميسي صاحب الـ 33 عاما، في الفريق الأول بنادي برشلونة منذ العام 2005.

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