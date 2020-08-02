آرسين فينجر يتمنى العودة إلى التدريب مجدداً

أعرب الفرنسي آرسين فينجر مدرب نادي أرسنال السابق، عن رغبته في العودة إلى التدريب مجددًا بعد رحيله عن تدريب أرسنال في صيف 2018.
وقال فينجر في تصريحات لموقع "le10sport" الفرنسي، إنه يرغب في العودة مجدداللتدريب، مشيراً انه لم يتعد على العمل الإداري.
ورحل آرسين فينجر عن تدريب أرسنال في مايو 2018، بعد رحلة تدريب طويلة مع الجانزر لمدة 22 عاما، ليتوليمنصب إداري الفيفا.
وأضاف " بالتأكيد وبكل صراحة أريد العودة إلى مجال التدريب مرة أخرى، لأنني كنت أفعل ذلك طوال حياتي".
يذكر أن آرسين فينجر قاد نادي أرسنال أثناء فترة تدريبه، للتتويج بالدوري الإنجليزي 3 مرات، و7 مرات كأس الاتحاد الإنجليزي، و6 مرات كأس السوبر الانجليزي.
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