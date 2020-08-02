شاهد.. مدرب نابولي يتغزل في ميسي بشكل غير مسبوق

أشاد جينارو جاتوزو مدرب نابولي الإيطالي على مهارة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني قبل مواجهة الفريقين الأسبوع المقبل بإياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وقال جاتوزو في تصريحات صحيفة: "يمكنني إيقاف ميسي في أحلامي، أو عندما أشغل"البلاي ستيشن "لابني، ليلعب مباراةبين نابولي وبرشلونة".
وأضاف جاتوزو "42 عاما:حاولت بالفعل التسجيل في شباك برشلونة، عندما كنت ألعب مع ميلان، وكان وزني أقل كثيرا من الآن.
وتوقع ان تكون المباراة رائعة ومختلفة، ولا ينبغي أن نفكر في ضروري تسجيل الأهداف،
وأضاف: يعتمد برشلونة على الجودة، لذا علينا أن نلعب كفريق ونثق في حظوظنا ونؤكد أن المباراة ستكون صعبة.
ويحل نابولي في يوم 8 من أغسطس الجاري ضيفا على برشلونة في إياب دور الـ16 من "التشامبيونزليج".
كانت مباراة الذهاب بين الفريقين في إيطاليا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
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