فايلر يخصص فقرة "تراي ماتش" بمران الأهلي

حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على إجراء تقسيمة كرة قوية بكامل مساحة الملعب «تراي ماتش» في الفقرة الأخيرة من المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
وقسم فايلر اللاعبين إلى مجموعتين، وحرص على التزام الجميع بتنفيذ الجوانب الفنية والخططية بصورة صحيحة.
ويستعد الفريق بشكل قوي لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز وخوض نصفنهائى دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة المقبلة.
كما عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبي الفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة. وتحدث فايلر مع اللاعبين عن العديد من الجوانب الفنية والخططية، استعدادًا لاستكمال المنافسات المحليةوالإفريقية، التي يخوضها الفريق خلال الفترة المقبلة. وعاد الفريق إلى استئناف التدريبات الجماعية بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة ٤٨ ساعة بسبب إجازة عيد الأضحى.
حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تخصيص فقرة تدريبات بدنية متنوعة للاعبي الفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. وأدى اللاعبون فقرة بدنية اشتملت على الجري وتدريبات متنوعة بالكرة، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.
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