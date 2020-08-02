رياضة | تعرف على ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وهدافيه قبل عودته

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وهدافيه قبل عودته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير الكرة السعودية بشكل خاص عودة منافسات الدوري السعودي للمحترفين، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق الرابع من شهر أغسطس الجارى.

وكان النشاط الرياضي توقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في شهر مارس الماضي.

وقد انتهت مباريات الدوري السعودي للمحترفين، قبل تعليق النشاط بتفوق الهلال في جدول الترتيب باحتلاله المركز الأول برصيد 51، ويأتي في الوصافة النصر برصيد45 نقطة.

ويتبقى 8 جولات على نهاية الموسم الكروي الحالي من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث لعب 22 جولة فقط.

ويأتي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:

1- الهلال برصيد 51 نقطة

2- النصر برصيد 45 نقطة

3- الوحدة برصيد 39 نقطة

4- الأهلي برصيد 37 نقطة

5- الفيصلي برصيد 34 نقطة

6-التعاون برصيد 32 نقطة

7- الرائد برصيد 32 نقطة

8- الشباب برصيد 31 نقطة

9- أبها برصيد 30 نقطة

10- الاتفاق برصيد 29 نقطة

11- الفيحاء برصيد 27 نقطة

12-الحزم برصيد 24 نقطة

13- اتحاد جدة برصيد 23 نقطة

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14- الفتح برصيد 19 نقطة

15- ضمك برصيد 18 نقطة

16- العدالة برصيد 14 نقطة

- بينما يأتي ترتيب هدافي الدوري السعودي كالتالي:

1- عبدالرزاق حمدالله "النصر" برصيد 18 هدف

2- بافتيمبي جوميز "الهلال" 14 هدف

3- عمر السومة "الأهلي" 13 هدف

4- يوسف نياكاتي "الوحدة" 12 هدف

5- كارلوس إدواردو "الهلال" 11 هدف

6- رومارينهو "الاتحاد" 11 هدف

7- كارلوس ستراندبيرج "الحزم" 9 أهداف

8- جوليانو " النصر" 8 أهداف

9- كريستيان جوانكا " الشباب" 8 أهداف

10- دجانيني تفاريس " الأهلي " 8 أهداف

11- انسيلمو "الوحدة" 8 أهداف

12- سعد بقير " أبها" 8 أهداف

13- كاروليس أندريا " العدالة " 8 أهداف

يشار إلى أن مباريات الدوري السعودي للمحترفين سوف تستهل فور عودتها بلقاء الفتح والفيحاء ضمن منافسات الجولة 23.