رياضة | الزمالك يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة المصري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقية مشاركة ثنائي الفريق المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي في لقاء المصري البورسعيدي.

وأكد المصدر صعوبة لحاق الثنائى المغربى بن شرقى وأوناجم لعدم جاهزيتهما بدنيا، لمواجهة الفريق مع المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل.

يذكر أن الزمالك أعلن اليوم الأحد تأجيل عودة الثنائي المغربي للفريق الأول أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم إلي القاهرة لمدة 48 ساعة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل عودة المسابقات:

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.

2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.

3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.

4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.

5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.

6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.

7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.

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8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.

9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.

10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.

11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.

12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.

13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.

14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.

15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.

16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.

17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.

18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.