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رياضة | موعد مباراة برشلونة ونابولي بدوري أبطال أوروبا

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ونابولي بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد برشلونة الإسباني لبطولة التى ستعود مجددًا بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس خلال السهر الجاري.

ويستعد برشلونة لمواجهة فريق نابولي ضمن مباريات إياب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم السبت الموافق الثامن من أغسطس المقبل على ملعب كامب نو.

وستقام مباراة برشلونة ونابولي فى الثامن من أغسطس المقبل على ملعب كامب نو فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت .

وكان لقاء الذهاب بين برشلونة ونابولي والذي أقيم قبل فترة التوقف بسبب فيروس كورونا انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب سان باولو بإيطاليا.

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