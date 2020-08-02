رياضة | تقارير تكشف وجهة غير متوقعة لـ"كهربا"

كشفت تقارير صحفية سعودية عن احتمالية تعاقد نادي النصر مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي في الصيف الجاري.

ووفقا لصحيفة "مكة" السعودية فإن كهربا قد يعود للدوري السعودي هذا الصيف عن طريق بوابة نادي النصر بعد أن أمضي ثلاثة سنوات مع فريق اتحاد جدة.

واشارت الصحيفة إلى أن كهربا قد يكون صفقة جديدة في صفوف النصر بعدما تعاقد النادي مع عبد الفتاح عسيري من أهلي جدة.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن أحمد يحيى وكيل أعمال كهربا، افصح إلى أحد المقربين منه، أن اللاعب يمتلك عرضا جادا من نادي النصر، إلا أنه تم إرجاؤه إلى بداية الموسم المقبل.