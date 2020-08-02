رياضة | كارتيرون يقرر رحيل ثلاثي الزمالك في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يقرر رحيل ثلاثي الزمالك في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على التخلص من ثلاثة لاعبين من صفوف الفريق الأبيض في نهاية الموسم الجاري.

وأبلغ كارتيرون أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء أنه يريد رحيل كل من كابونجو كاسونجو ومحمد عنتر وكريم بامبو في نهاية الموسم.

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وأكد كارتيرون إلى أمير مرتضى أنه يريد رحيل هذا الثلاثي عن الفريق في نهاية الموسم بسبب عدم إقتناعه بمستواهم نهائيا خلال معسكر الفريق والوديات التي خاضها استعدادا لإستكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كما طلب كارتيرون أن يتم تسويق هذا الثلاثي لبيعهم في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ليتسفد منهم النادي ماديا لتدعيم النادي بصفقات أقوى في الصيف.

وينوي كارتيرون حسم ملف الصفقات الجديدة التي يحتاجها نادي الزمالك في السوق الصيفي خلال الأيام القليلة المقبلة أو حتى ينتهي الفريق من المشاركة في بطولة الدوري المصري الممتاز.