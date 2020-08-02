رياضة | كارتيرون يقرر رحيل ثلاثي الزمالك في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يقرر رحيل ثلاثي الزمالك في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على التخلص من ثلاثة لاعبين من صفوف الفريق الأبيض في نهاية الموسم الجاري.
وأبلغ كارتيرون أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء أنه يريد رحيل كل من كابونجو كاسونجو ومحمد عنتر وكريم بامبو في نهاية الموسم.
وأكد كارتيرون إلى أمير مرتضى أنه يريد رحيل هذا الثلاثي عن الفريق في نهاية الموسم بسبب عدم إقتناعه بمستواهم نهائيا خلال معسكر الفريق والوديات التي خاضها استعدادا لإستكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز.
كما طلب كارتيرون أن يتم تسويق هذا الثلاثي لبيعهم في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ليتسفد منهم النادي ماديا لتدعيم النادي بصفقات أقوى في الصيف.
وينوي كارتيرون حسم ملف الصفقات الجديدة التي يحتاجها نادي الزمالك في السوق الصيفي خلال الأيام القليلة المقبلة أو حتى ينتهي الفريق من المشاركة في بطولة الدوري المصري الممتاز.