رياضة | نجم أشبيلية على رادار آرسنال

كتب هاني نصر العربي في الأحد 2 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم أشبيلية على رادار آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال يرغب في التعاقد مع أحد نجوم الدفاع في فترة سوق الإنتقالات الحالية.

وأفادت صحيفة تيليجراف البريطانية بأن المدفعجية يرغبون في التعاقد مع البرازيلي دييجو كارلوس نجم دفاع إشبيلية الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأكدت الصحيفة البريطانية أن كارلوس يحظى بإهتمام العديد من الأندية كما ألمحت بعض التقارير الصحفية في وقت سابق على رأسها برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن كارلوس إنضم لإشبيلية في الصيف الماضي قادماً من صفوف نانت الفرنسي ووقع مع النادي الأندلسي على عقد لمدة 5 مواسم، حيث يستمر حتى يونيو 2024.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كارلوس قبل مجيئه إلى نانت في عام 2016، لعب مع العديد من الأندية في البرازيل والبرتغال على رأسها ساوباولو البرازيلي وبورتو البرتغالي.